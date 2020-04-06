這次修復洪平順僅酌收材料費，並親自監督工程。（台南市六甲區公所提供／莊曜聰台南傳真）

看著年輕時期的創作，洪平順感觸良多。（台南市六甲區公所提供／莊曜聰台南傳真）

台南市六甲區保安宮主祀中壇元帥，建廟迄今已經有40年歷史，是當地信仰中心，近來由於廟身兩側及廟門門神彩繪斑駁褪色，打算重新修復，一問之下，原來是國寶級彩繪大師洪平順的作品，經過聯繫，洪平順決定親手修復，6日特地南下了解狀況，預計4月底前就能完成，他也只酌收材料費，減輕廟方負擔。

保安宮主委蕭石柱說，因建廟已有40年時間，近來經過巡視後，發現門神及兩側彩繪因年久出現掉色情形，原本想找寺廟彩繪師處理，後來開會決議，希望能由當年操刀的大師洪平順協助，聯絡後也獲得大師同意，相當感謝，希望藉此讓傳統廟宇彩繪藝術恆久流傳。

出身雲林的洪平順早年從事電影看板彩繪，後來投入廟宇彩繪工作逾50年，筆法融合中、西畫法，作品遍及全台200多間廟宇，去年由文化部授證為「人間國寶」藝師，表彰他傳承傳統工藝的重要貢獻。

收到廟方聯繫的消息後，75歲的洪平順也特地南下，訪察保安宮門神彩繪的狀況，舊地重遊讓他感觸頗深，他仔細端詳，不時輕撫作品，洪平順說，保安宮「尉遲恭與秦瓊」的作品算是他創業早期的創作，廟方當時願意給他這個機會，現在他必須回報，因此願意親自操刀協助，讓門神重現光彩。

(中時 )