許光漢爆紅被封國民男友。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

許光漢爆紅被封國民男友。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

許光漢爆紅被封國民男友。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

許光漢爆紅被封國民男友。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

《想見你》的熱播，讓許光漢在兩岸三地迅速火紅圈粉，成為新一代夢幻國民男友，突然間多了一大票「許太太」粉絲們。他擔任《ELLE MAN》4月號封面人物，專訪中被問到心中的「許太太」該具備什麼樣的特質？答案是：「乾淨、清新、有氣質，但最重要的還是聊得來又剛好看對眼。」

身為新國民男友，許光漢認為完美的男朋友應該具備什麼特質呢？他誠懇回答：「每個女生的需求不同，但是基本的共通原則是『真誠』與『貼心』。」他總是貼心記得女朋友說的每一句話，默默地為對方做貼心的舉動。

國內外哪位女星比較是許光漢喜歡的型呢？他談到：「我覺得很多女生的型都很漂亮，像是蒼井優、Lily James都有種很乾淨的氣息。」最重要的是感覺！「當雙方都感覺對方是彼此的百分之百！因為在交往的過程中，雙方會去感受彼此在對方心中的趴數（％），例如：對我來講目前對女生的感覺是70％或80％，隨著交往過程中的變化，兩人的關係會到達一個高峰，當彼此都達到對方的百分百，是我認為最美好的一刻。」

他也大方分享夢幻求婚方式，「我尊重女生的想法，但如果是我個人，偏向兩人獨處求婚，就像電影《About Time》（真愛每一天），男主角趁著女主角睡醒剛起床的的候，唱了一首歌在床邊求婚，非常浪漫！」

許光漢在《想見你》一人分飾兩角，既是王詮勝，也是李子維，談起兩個角色的相異之處，許光漢說：「李子維的個性比較屁孩，喜歡逗女生，看似很幼稚、很屁，卻有一顆懂事的心，很講義氣，會幫好友追女生。王詮勝基本上是一個大暖男，對女生的好會令人無法抗拒，會讓女生默默記在心底。」從10幾歲演到30幾歲，許光漢既能演出高中男生的青春無敵，又能詮釋中年男子的成熟穩重，演技跨度之大，令人驚艷！哪一個角色比較像許光漢呢？他笑著說：「李子維吧！特別是比較『屁孩』的那一面，跟自己內在的個性最像，所以演的時候能夠盡情展現自己活潑外向和童心的一面。」

演完《想見你》後，男友力大噴發的許光漢，問他瞬間爆紅成為新「國民男友」的感覺如何？他靦腆笑著說：「就⋯⋯謝謝大家的喜愛。」他謙虛表示，大家看完這齣戲會這麼喜愛，其實是喜歡劇中的角色李子維，這個角色很討喜，人物設定也很強大，能夠演到這麼棒的角色，他認為自己非常幸運！

不少人覺得許光漢爆紅很幸運，其實他已經蟄伏了七、八年了，星途也起起伏伏。他初次躍上螢光幕是2003年，當時小學六年級的他，巧遇周杰倫在《葉惠美》專輯中〈三年二班〉的MV，正需要找一位帥氣的乒乓球男孩的機會，或許是冥冥中注定與演藝圈的緣分，13歲的他就此被周董相中。長大後，許光漢初入行星途並不順遂，愛唱歌的他被簽到種子音樂旗下，本來準備以男團發片，可惜後來卻無疾而終。

意外接觸表演，是跟著王小棣導演戲劇《刺蝟男孩》接受表演訓練，卻因為公司接了別的工作，錯過《刺蝟男孩》的演出。很多人以為《想見你》是許光漢首次擔綱男主角，其實早在2013年的馬來西亞戲劇《潛入藍中籃》，他就擔綱男主角演出過籃球隊長，也正是因為這齣戲的啟蒙，他開始覺得演戲是一件有趣的事。但並不是演了男主角就會一砲而紅，一切都是點點滴滴的累積。

接著許光漢過著邊打工、邊等試鏡的日子長達兩、三年，當時的他打了好多工，包括咖啡店、酒吧、義大利餐廳、優格冰店等，當時家人很擔心，常建議他別再打工，找個穩定的工作吧！但他很難跟家人解釋自己在等待什麼？但，就是一股傻勁吧！所以許光漢很理解演員們患得患失的心理狀態，工作只是表面上的恐懼，深層的恐懼來自於自己，非表演科班出身的他，看到許多表演專科出身的演員彼此討論表演，難免羨慕，很渴望深厚自己的表演底子，但是該去哪裡學呢？就在人生的十字路口，2015年，他遇見了植劇場，他回想：「植劇場是我在表演上的一個出發點，在過程中學到很多，老師們不斷傳達的核心價值是『生活就是演技』，從生活的過程當中去得到一些什麼？把這些東西轉換成創作的靈感或一個花火。」

這樣的表演底子訓練，讓許光漢慢慢找到在表演上的自信，即使後來他在許多戲劇當中被演技派的戲精圍繞，無論是《罪夢者》裡的張孝全、王柏傑，或是《陽光普照》的影帝們陳以文、巫建和演出對手戲，許光漢的氣場完全沒有被壓下去，反而能夠互相抗衡飆戲，無論是邪惡的大反派，或是天使般的陽光男孩，都讓戲劇充滿張力而精彩！許光漢坦承跟這些戲精對戲當然有壓力：「我覺得很幸運遇到這些厲害的演員們，他們都演得非常棒，大家在現場都完全沈浸在劇情裡的狀態，而且前輩們都不吝嗇給我很多在表演上的能量，他們會讓我直接感受到：『沒關係，你做什麼都可以。』讓我可以很放心的去嘗試一些新的東西。最重要的是可以跟喜愛自己作品的製作團隊一起工作，因為大家都很專注投入在作品上，現場就能感受到不一樣的狀態，這是很重要的事。」

歷經了不同角色的淬煉，許光漢才演出非一般愛情劇《想見你》，也充分展現了好演技，不只是帥帥的男主角，而是表演層次豐富的專業男演員！彷彿一顆從塵埃中出土的鑽石原石，經過不斷地琢磨，終於發出耀眼的光芒！

談起自己現階段的狀態，許光漢說：「我也還在一邊摸索、一邊成長，這好像是一輩子的事情吧！我覺得現在的狀態有些優柔寡斷，還不到游刃有餘，希望可以朝從容面對事情的方向前進。」演每一齣戲，許光漢都會有低潮的時候，因為總會有幾場「大魔王」的關卡戲要去突破與面對。面對未來，他認為自己還有許多要學習，先搞好自己，專心做好演員這件事，沒有特別的Role Model，只想走一條屬於許光漢的路。他經常用這句話來鼓勵自己，也送給每一位粉絲：「去接受自己的不完美，這才是一件很完美的事情！」

(中時 )