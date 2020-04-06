新冠肺炎疫情衝擊各行各業，以街邊店起家的國民內衣店EASY SHOP亦在近期做大變革，除了因疫情衝擊的南京東路商圈等店6日起進行結束拍賣，預計六月底前全台將收掉20家店舖。

EASY SHOP指出，在面臨此不景氣的時刻，仍堅持挺住並積極經營地方商圈，無奈受到新冠肺炎疫情影響，門市來客數持續下滑，年初苦撐至今業績仍持續衰退，預估至3月底衰退超過二成，在此同時EASYSHOP亦積極與房東協商進行租金調整以求共體時艱。

大部分房東都能體恤現下門市經營之困境而配合回應降租以共體時艱，但仍有部分房東堅持不降租金，而使得營運成本快速攀升，在考量與疫情長期抗戰下，改採保守保本策略，避免因堅持苦撐而持續消耗戰力的影響層面擴大，EASY SHOP近期在通路策略上首波決定，忍痛將高租金門市割捨，預估到6月底前將陸續結束近20家門市，未來不排除待疫情和緩再重振旗鼓。

(工商 )