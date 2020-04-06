繼富邦金率先開第一槍之後，台灣大哥大6日也宣布，要求前往11個警告旅遊區的員工居家工作並自主健康管理14天。

台灣大表示，重視並積極回應疫情發展超前部署，二月份開始啟動異地備援、三月實施以線上會議取代實體會議，並分批測試居家辦公。

這次因應政府發出國家警告之旅遊地區，6日宣布已請曾經前往的員工居家工作並自主健康管理14天，以照顧全體同仁健康、不影響工作績效和同仁工作權益前提下，積極回應政府的防疫措施。

(工商 )