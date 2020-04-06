台灣大哥大：前往11個警告區同仁居家工作並自主健康管理14天 15:132020/04/06 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣大哥大。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼富邦金率先開第一槍之後，台灣大哥大6日也宣布，要求前往11個警告旅遊區的員工居家工作並自主健康管理14天。 台灣大表示，重視並積極回應疫情發展超前部署，二月份開始啟動異地備援、三月實施以線上會議取代實體會議，並分批測試居家辦公。 這次因應政府發出國家警告之旅遊地區，6日宣布已請曾經前往的員工居家工作並自主健康管理14天，以照顧全體同仁健康、不影響工作績效和同仁工作權益前提下，積極回應政府的防疫措施。 (工商 ) #台灣大 #富邦金 #居家工作 #自主健康管理 #台灣大哥大 也許您會感興趣 推薦閱讀 女主播曬居家工作照 火辣穿搭美暈 16:292020/04/04 正妹 富邦金「出遊後居家辦公12天」 21:292020/04/05 財經 連假旅遊史徹夜查 中信金：明起全員全天候戴口罩 22:372020/04/05 財經 員工赴11風景區 金控祭自主管理 04:102020/04/06 金融．稅務 5G報酬指數 台積電等10檔列成分股 10:542020/04/06 財經 跟進富邦金 台灣大也下「在家上班」令 11:082020/04/06 財經 《通信網路》亞太電總座黃南仁談5G 共頻共網是全球趨勢 13:072020/04/06 財經 開發、玉山金控提高防疫規格 連假出遊員工自主健康管理 14:232020/04/06 財經 《通信網路》大數據「預測空污」 台灣大建構空氣地圖 14:322020/04/06 財經 四大會計事務所員工 視情況採遠距辦公 15:122020/04/06 財經 生活熱門新聞 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 生活 冷空氣發威 氣象局：濕冷到周四 這天最凍 - 生活 這班機好毒 3／30自紐約返台已9確診 全機旅客居家隔離 - 生活 家裡比外面還危險！專家曝：這行為染疫風險最高 - 生活 高雄為何0本土感染？網揭這習慣是關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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