來為可愛小鳥加油打氣！因參與林務局野生動物救傷收容計畫，台北市立動物園3月9日收治台北市野鳥學會送來一隻受傷的白腹鰹鳥雌鳥「妹妹頭」，經獸醫師檢傷、照X光及抽血等理學檢查，除傷翅骨折，還有貧血和血中總蛋白濃度偏低的現象。「妹妹頭」沒有外傷，自己還透過X光看到右翅骨折的位置已經開始癒合，目前正在野生動物檢疫救傷中心治療休養中。

白腹鰹鳥學習接魚吃白腹鰹鳥學習接魚吃。（台北市立動物園提供）

3月8日下午有民眾在基隆八斗子海豹岩附近的海邊，發現一隻翅膀受傷的白腹鰹鳥「妹妹頭」，由於當時該處四下無人，又已經接近傍晚，也不知牠吃甚麼，經PO網詢問、獲得臉書社團「台灣野生鳥類緊急救助平台」志工協助，透過林務局野生動物救傷收容平台，隔天送到台北市立動物園。

受傷的白腹鰹鳥雌鳥，接受獸醫師檢傷、照X光及抽血等理學檢查。（台北市立動物園提供）

「妹妹頭」沒有外傷，透過X光看到右翅骨折的位置已經開始癒合，血檢質顯示除了貧血，可能受傷期間沒有穩定進食，血中總蛋白濃度偏低，顯示營養不均衡，因此獸醫除了給予藥物治療，也在食物中添加需要的營養補充，也把牠移動到較大的空間照養，讓牠能練習拍翅活動筋骨。

救傷的雌性白腹鰹鳥獸醫師暱稱牠為「妹妹頭」。（台北市立動物園提供）

白腹鰹鳥是一種大型的海洋性鳥類，飛翔能力極強，看到獵物時立即俯衝入海，因此飛行能力對「妹妹頭」相對重要，在練習拍翅時獸醫師發現骨折處雖然癒合，但尚未回復到原本的位置，右翅還是略為下垂，所以初期先以血檢值不正常的部分為治療重點，希望讓「妹妹頭」儘速恢復體力。

台北市立動物園3月9日收治台北市野鳥學會送來一隻受傷的白腹鰹鳥雌鳥。（台北市立動物園提供）

白腹鰹鳥過去在台灣曾被歸類為迷鳥，民國80年被台灣野鳥圖鑑改歸類為稀有留鳥，台北市野鳥學會於2002年至2007年間多次前往台灣北部海域進行鳥類調查，結果發現白腹鰹鳥全年可見。103年出版的台灣野鳥手繪圖鑑將白腹鰹鳥改為普遍海鳥，在台灣本島四周、北方三嶼(棉花嶼、花瓶嶼、彭佳嶼)海域、澎湖海域、蘭嶼、綠島皆可見，以北部及東北部海域較常見。

獸醫師初期先以血檢值不正常的部分為治療重點，希望讓「妹妹頭」儘速恢復體力。（台北市立動物園提供）

熱心民眾PO網求助 落翅白腹鰹鳥獲救。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)