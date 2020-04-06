中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，昨(5)日國內新增920例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計37,219例(含33,128例排除)，其中373例確診(今日新增案364至373)，分別為321例境外移入及52例本土病例。確診個案中5人死亡，57人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，有3名後送就醫二採結果均為陰性，已返回檢疫所；其餘健康情形良好，持續密切健康監測。

指揮中心指出，全球累計1,231,490例確診，分布於182個國家/地區；病例數以美國331,234例、西班牙130,759例、義大利128,948例、德國91,714例及中國大陸81,708例為多；病例中68,630例死亡，新增4,784例，以義大利15,887例、西班牙12,418例、美國9,458例、法國8,078例及英國4,934例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時 )