新北市長侯友宜今（6）日出席「新北防疫不停學『啟動產官學合作』數位學習資源全到位」記者會，對於教室內很難保持社交距離表示，要求學校老師們要隨時提醒同學。

侯友宜說，學校防疫除了三級防護、五健康原則外，三個星期前已要求孩子們全部戴起口罩，不但是在學校裡面戴起口罩，現在連上公車到學校的途中，也希望孩子們把口罩戴起來。

侯友宜表示，因為學校的空間並不是很大，要孩子完全保持社交距離，事實上是很困難的，所以在這裡要求學校的老師們要隨時提醒同學，並在所有的集會裡不要超過一定的人數。

侯友宜表示，小型的集會基本上都已經取消，班際或是學校大型超過百人的活動都沒有再辦，如果學校要辦班際或能夠拉大距離的活動，就會選擇另外場所來辦。

侯友宜指出，學校所有相關的活動，除了教室裡外要保持相對的距離，在有限空間，盡量要求，遵照標準室內1.5米、室外1米的空間，當然難免有些體育性的活動，要保持這樣的狀況是很困難，體育活動就另外再來要求。

(中時 )