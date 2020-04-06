歐姓計程車之狼3年前假釋出獄，今年3月2日晚間近10點破壞電子腳鐐，自花蓮駕車逃往台北，在環河北路一處檳榔攤強盜女店員，案發後，花蓮地檢署立刻發布通緝，並報法務部撤銷假釋，警方當天下午在高雄市抓到人。士林地檢署經過1個月偵查，持刀行搶部分依攜帶兇器強盜罪嫌提起公訴。
53歲歐男，3月3日凌晨2點25分，頭戴鴨舌帽、口罩遮蓋面容，並雙手戴手套，持刀指著檳榔攤店員，恫嚇：「快拿錢出來！快點！」女店員自抽屜內拿出6000元現金，毆得手後隨即駕車逃離，將車開上高速公路往南逃逸。
北市刑警大隊根據高速公路電子收費，追到高雄後，以歐男遭通緝身分將人逮捕，而行搶檳榔攤部分，警方以恐嚇取財罪嫌移送檢方偵辦。
起訴書指，檳榔攤女店員凌晨獨自1人在店內，歐男在狹小櫃檯內拿出菜刀，客觀上能輕易致人死傷，距離極為接近女店員，喝令交出財物，已達不能抗拒而交付財物的程度，涉犯攜帶兇器強盜罪。
(中時 )
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