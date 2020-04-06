清明連假剛結束，下月又將迎接五一勞動節，外界擔心連假會再度讓知名景點擠滿人，引爆群聚感染。對此，交通部長林佳龍說，一切以防疫優先。

林佳龍說，清明連假，交通部把大眾運輸，特別是鐵公路的防疫措施做好，也看到效果，至於旅遊景點，在交通部觀光局所主管的包括13個國家風景區、25個觀光遊樂區，秩序良好，人潮也比去年少了一半，像停車位，以六大觀光遊樂區來看，除麗寶大概在三、四成，劍湖山在兩、三成的利用率，其他都在一成以下，人潮也不多。

林佳龍說，大家落實社交距離、戴口罩的原則下，出來走走、透透氣，不要人擠人，選擇比較分流的時間跟地點，同樣可達到放鬆效果；未來兩周是重要觀察期，清明連假有無落實防疫規定、做好公共衛生、清潔。

林佳龍表示，如果有，台灣人的自律，就可讓未來有機會在放假時出去走走，如果沒有自律使疫情傳播，當然可能禁足，這是社會在法律跟自律間遊走，期待台灣人展現公民水準，如果沒辦法展現，就只能用法律約束。

外界質疑，控管旅館數不見得有辦法直接做好防疫。林佳龍說，其實做總量管控是適當方向，比如說，特定風景區，透過對車流管控，讓進出人數在一個總量之下，如果某一些住宿，特定地方住宿率已經非常高，怎樣避免產生群聚，如果有總量管控，相信比較好讓業者遵循。

林佳龍表示，事實上這次清明連假，大部分旅宿業，還是很低的住房率，只有很特定、少數，大概集中在墾丁、花東、清境等地，普遍性旅宿業住房率還是非常低。

林佳龍認為，如果維持一定住房率，大家旅遊環境也比較好，大家應該去選擇適合自己的時間，避開尖峰，不要去人擠人，相信在指揮中心要求下，跟國人的配合，依然可以做好防疫，同時呼吸新鮮空氣。

(中時 )