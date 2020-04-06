因應新冠肺炎疫情蔓延，政府推出口罩2.0讓民眾方便購得口罩，不過民眾黨前發言人林珍羽卻抱怨，兩次預購都沒有中籤，遭網友出征。對此，資深媒體人周玉蔻直言，明明網購都不用抽籤，「近墨者黑？」

林珍羽在同事的文章留言抱怨，兩次預購口罩都沒有被抽中，遭網友湧入臉書出征，表示「說謊不好喔」、「這是造謠了吧！為反而反好噁喔！」因前兩次口罩預購供過於求，根本不用抽籤就能拿到配額。對此，林珍羽今（6）日也在臉書道歉，對於未經完整查證下，留言造成誤會深感抱歉，同時強調爭議留言僅代表個人立場。

（圖／摘自周玉蔻臉書）

周玉蔻在臉書轉貼林珍羽抱怨買不到口罩的留言，表示「明明網購都不用抽…！說謊都不用功？墮落的民眾黨發言人！近墨者黑？可惜了一位年輕女孩。」

網友留言，「真是話說八道的人」、「還沒被柯P切割嗎？」「保母都沒教嗎？」「上樑不正、下樑歪！」不過林珍羽也不斷在自己的臉書留言澄清，目前並未任職任何發言人職務。

(中時電子報)