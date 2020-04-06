康康當年被挖角跳槽，和師父張菲打對台。(圖／本報系資料照)

康康（康晋榮）當年靠著張菲的提拔，在演藝圈闖出一片天，但後來他選擇跳槽，還跟張菲節目打對台，被張菲抱怨一下，沒想到後來竟接到小哥費玉清的電話，讓他相當驚訝「身為巨星還這麼客氣」。

據《鏡週刊》報導，康康當年上張菲主持的《龍兄虎弟》，因為模仿齊秦跟凌峰很搞笑，讓張菲注意到他，獲得賞識的他，之後就在菲哥的身旁學習，連後來的新節目《綜藝大哥大》，也指名康康當副手，讓他漸漸被看見，更被挖角到別台主持節目，跟「師父」菲哥打對台。

而張菲在受訪時，也抱怨了一下康康，但之後他就接到小哥費玉清的電話，告訴他張菲其實還是很愛他，所以才會念幾句，希望他不要介意，讓康康相當驚訝，因為費玉清貴為巨星，卻如此客氣。

而康康也說到，張菲在他心中像爸爸也像老師，所以不管是父親節、教師節等各種節日，他都會傳訊息獻上祝福，但每次聯絡都要過好久才收到回應，讓他忍不住笑說「真的很有巨星的神祕感啊！」

(中時電子報)