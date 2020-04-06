新冠肺炎疫情持續延燒，民眾減少出門頻率，安聯人壽建構完整數位生態系統，助保戶在家輕鬆線上搞定保單相關業務申請。為加速FinTech創新轉型步伐，安聯人壽自2016年推出行動銷售利器「Allianz Discover安聯i 探索」以來，便站在客戶角度提供生活金融服務，架構串聯各種場景金融服務，積極打造完整之數位生態系統；時值新冠肺炎疫情蔓延，安聯人壽提醒保戶，防疫期間如需辦理保單變更如保費單次追加、或有短期資金運用之急需要辦理借款，皆可透過安聯人壽企業網站、安聯e網通等數位平台提出申請，在疫情升高之際降低出門之不便性，在家輕鬆e指搞定保單相關業務申請。

近幾年安聯集團將「全面發展數位化」列為重要營運策略，安聯人壽配合德國母集團致力數位化轉型。安聯人壽總經理林順才宣示，「安聯人壽要以數位DNA驚艷客戶！」

過去幾年，安聯已陸續開發了兩個深具市場指標性的數位保險銷售工具：分別為業務員專用的旗艦級利器「Allianz Discover 安聯i 探索」，以及全台第一個保經代數位保險銷售工具「安聯行動王」。林順才表示，「除了將金融科技全面應用在銷售系統之外，安聯同時也致力在客戶服務面的數位升級。陸續啟用了安聯ePay電子化轉帳授權服務，便利保戶快速授權及繳交保費；『安聯e服務』行動 APP及安聯智能客服『Allie艾莉』則進一步提供保戶全年無休的保險服務；近期為保戶全新打造的網路服務專區《安聯e網通》，就像是把保單帶在身邊的雲端保單夾，隨著數位生態圈七大區塊陸續到位，在新冠肺炎疫情蔓延不便出門之際，提供客戶在家更多元化的智能新體驗。」

防疫期間，安聯人壽提醒保戶，若有任何服務需求，如契約變更、單次追加保險費，保單借款，乃至於申請將收益分配給付方式變更為基金配息增加單位數，除可聯繫專屬壽險顧問或致電客戶服務專線0800-007-668外，亦可透過安聯智能客服「Allie艾莉」、《安聯e網通》等數位平台，線上申請或下載申請書寄回安聯人壽辦理，透過安聯人壽數位生態圈提供之服務，e指搞定保單所有事，快速又方便。

關鍵時刻，保障更不能等！新冠肺炎疫情持續在全球延燒，臺灣確診人數恐有攀升之虞，安聯人壽呼籲民眾別忘了檢視自我保障缺口，加強保險保障，運用保險分散風險。安聯人壽總經理林順才強調，防疫期間民眾若有投保或保單契變之需求，可利用安聯數位生態系統提供的完整服務，在家線上申請即可便利辦理，e指搞定保單相關業務申請，讓安聯挾其強大的數位生態系統與您一起共同防疫。

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