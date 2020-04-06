新普3月營收寫同期新高 14:232020/04/06 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電池模組廠新普（6121）公告3月業績，單月營收達58.79億元，創下歷年同期新高紀錄，同時也繳出月增、年增的雙增成績單，月增54％、年增13.98％，累計今年第一季合併營收144.85億元，年增0.47％，表現優於預期。 由於NB成為在家工作的受惠產品，加上資料中心需求仍然殷切，儘管疫情嚴峻，新普認為第二季營運仍然相對有撐，並未看待第二季營運。 (工商 ) #新普 #第二季 #月營收 #同期新高 #電池模組 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股月線連三黑 宜關注3月營收 18:122020/04/02 財經 精測3月、Q1營收 同期新高 04:092020/04/04 財經要聞 外匯探搜－第二季經濟療傷 預期美元逆勢偏強 04:102020/04/04 產業特刊 鈺太Q1營收 創歷年同期新高 04:102020/04/06 證券．權證 《業績-半導體》精測3月營收續雙升 攜Q1齊登同期高 07:452020/04/06 財經 《業績-電子零件》信邦Q1營收創同期新高 Q2再向上 10:172020/04/06 財經 復工有感 元晶3月營收月增20.59％ 10:312020/04/06 財經 《半導體》Q2續看升 精測穩揚 10:512020/04/06 財經 炒熱第二季市場 光陽推購車優惠衝業績 12:222020/04/06 財經 晶睿3月營收公布 股價走堅 12:422020/04/06 財經 財經熱門新聞 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 Zoom爆資安漏洞 中華電即日起停賣 - 財經 台股死撐…真的殺不下去？專家曝4點突破盲腸 - 即時 慘業仍慘！波音華盛頓州無限期停工 3萬員工放無薪假 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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