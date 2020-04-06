電池模組廠新普（6121）公告3月業績，單月營收達58.79億元，創下歷年同期新高紀錄，同時也繳出月增、年增的雙增成績單，月增54％、年增13.98％，累計今年第一季合併營收144.85億元，年增0.47％，表現優於預期。

由於NB成為在家工作的受惠產品，加上資料中心需求仍然殷切，儘管疫情嚴峻，新普認為第二季營運仍然相對有撐，並未看待第二季營運。

(工商 )