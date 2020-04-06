衛福部長陳時中6日宣布國內新增10例新冠肺炎確診（9例境外移入、1例本土），累計共373例確診，分別為321例境外移入及52例本土病例，並且已有57人解除隔離，維持5位確診者死亡。

陳時中說，有關3月29、30日湖北「類包機」定點返台專案航班，共367名湖北返台民眾，有3名後送就醫二採結果均為陰性，已返回檢疫所；其餘健康情形良好，持續密切健康監測。

指揮中心說明，今天新增的本土個案為未滿5歲男童(案365)，為案343、356同住家人，3月25日曾出現發燒症狀，4月2日案343檢驗陽性，經衛生單位進行接觸者採檢，於今日確診；該起家庭群聚截至目前共掌握175名接觸者。

指揮中心表示，今日新增9例境外移入病例分別為5男4女，年齡為20多歲至40多歲，入境日介於3月21日至4月4日，發病日介於3月10日至4月4日。個案發病前活動地為美國、英國、冰島及印尼，其中包括3起群聚。

指揮中心指出，案364於美國工作，3月10日發病，3月30日入境時主動向機場申報有症狀並採檢，檢驗結果為陰性，居家檢疫期間，因所搭乘班機上有其他旅客已確診，因此改列為居家隔離之接觸者，個案因持續有不適症狀，於4月3日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案366、367於英國就讀同一所學校，4月2日一同返國，居家檢疫期間，兩人分別於4月2日及4日發病，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案370、371為家人，兩人於美國就學及工作，3月30日入境後返家居家檢疫，由於兩人返國所搭乘班機(亦與案364同班機)上有其他旅客已確診，因此改列為居家隔離之接觸者。兩人分別於4月2日及4日發病，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案372、373為家人，3月6日至21日一同至英國及冰島自助旅遊，返國後進行居家檢疫，並分別於4月1日及3日發病，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

(工商 )