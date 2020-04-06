新冠肺炎疫情衝擊勞動市場，導致不少勞工因無薪假而收入驟減，勞動部正規劃「安心即時上工」方案，預計半年內盤點1.5萬個公部門時薪打工機會，每月提供最高80小時、時薪158元，適用對象為勞保月投保薪資低於2萬3,800元的打工族、投保職業工會的自營作業者，這方案將在近日公告細節內容，預計4月中旬上路。

另外，針對月薪2萬3,800元以上的自營作業者，勞動部正在研擬補助現階段營運困難至收入驟減的自營作業者，以降低疫情生活造成的影響，勞動部將用特別預算支應300億元，預計可協助100萬名自營作業者，每人每月1萬元補助，初步規劃補助3個月。

勞動部表示，除了原本編列的41.25億元預算，相關預算規模再增加580億元，陸續規劃相關協助勞工措施，未來也將會持續檢討與調整，藉由各項輔導措施，協助穩定勞雇關係，讓勞工續留職場。

(工商 )