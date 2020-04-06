為了考量現有不少國人在海外就學、就業，上周中央疫情指揮中心宣布自4月9日起開放民眾寄送口罩給海外的二親等內的親人，寄信人或收件人每2個月最多可以寄送或收到30片。

經濟部表示，由於疫情蔓延，目前國內口罩每日產能可達1200 萬片，國人得向本部國際貿易局專屬網站申請輸出許可證後，向郵局或快遞公司交寄貨品，申請及寄送流程如下：1、登入系統：4月9日9時起寄件人登入經濟部貿易局所設專屬網站 https://emaskep.trade.gov.tw

2、輸入資料：寄件人及收件人姓名、身分證字號、雙方親屬關係、寄件人手機號碼(接收許可證號碼)、口罩數量（30 片以內）及金額等資料。

3、 身分檢核：透過經濟部與內政部電腦系統，檢核寄件人與收件人為配偶或二親等內親屬，收件人居住國外，及雙方均有中華民國國籍。

4、 核發輸出許可證：身分檢核及數量無誤即核發許可證，並即時簡訊通知申請人。

寄送流程：1、 過郵局寄送：寄件人提供許可證號碼或身分證字號，郵局人員登入經濟部貿易局所設專屬網站查驗屬實後列印許可證標籤，貼在郵包上辦理郵寄。

2、 透過快遞寄送：寄件人提供許可證號碼，由快遞公司辦理簡易報關（報關系統比對許可證）及寄送。寄件人無法線上申請時，可填妥資料傳真或親臨貿易局辦理，貿易局專人協助將資料登入許可證申請系統。

(中時 )