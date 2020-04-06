(15：20 更新內文)OPEC+原定於本周一召開緊急會議，預料將討論原油減產議題，然而，周日傳出消息延期至本周四，引發外界對於原油減產協議是否能真正施行抱持存疑態度，國際油價甚至在亞洲時段周一(6日)一度大跌近12%。最新消息傳出，俄國主權基金首席執行長Kirill Dmitriev表示，莫斯科和利雅德「非常、非常接近減產協議」。

布蘭特原油價格亞洲時段周一早盤原本一度重挫12%，但在歐美的新冠肺炎疫情逐漸趨緩，跌勢縮至9%區間震盪，接近台北時間下午1點30分，俄國主權基金CEO釋出好消息，布蘭特原油價格一度翻紅。

據CNBC報導，俄國主權基金之俄羅斯直接投資基金(Russian Direct Investment Fund，RDIF)首席執行長Kirill Dmitriev表示，俄羅斯與沙烏地阿拉伯非常、非常接近減產協議，市場非常清楚這項協議所帶來的穩定性，沙、俄雙方也在商討相關事宜上非常密切。

Kirill Dmitriev補充說明，俄羅斯正在與華府緊密合作，要求美國參與減產協議，「我認為俄羅斯、沙烏地阿拉伯、美國以及其他國家需要介入並穩定原油市場，將這為全球經濟帶來穩定，因為這可能是有史以來最大的經濟衰退(意指面對新冠肺炎疫情所帶來衝擊)。

稍晚，外國財經媒體報導，知情官員表示，除OPEC+減產協議將改在本周四召開，也同時爭取G20能源部長會議於周五舉行，目的就是拉美國進來，逼其加入行列，讓沙、俄更有意願談成減產協議。

截至台北時間下午3點15分，布蘭特原油價格微跌0.14美元或0.41%、暫收每桶33.97美元；紐約輕原油價格微跌0.24美元或0.85%、暫收每桶28.10美元，幾乎收復跌勢。

據路透報導，Kirill Dmitriev上周向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）提出與合作夥伴減產1000萬桶提議，就已經透露相關訊息。Kirill Dmitriev周一接受CNBC採訪指稱，普丁也相當重視這份協議的重要性，俄羅斯也願意朝著達成原油減產協議的方向進行。

(中時電子報)