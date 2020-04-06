感謝醫護人員為防疫而努力的辛勞，台中市梧棲區親子田藝術幼兒園的孩童繪製卡片，寄送給大里仁愛醫院院長郭振華，看到一張張畫滿孩童們感恩的心、並用注音符號寫滿謝意的卡片，醫護人員心中湧出滿滿感動。

拿起5張剛收到的小卡片，每張卡片都繪製了繽紛的圖樣，上面以注音符號寫著「謝謝醫生和護士保護我們、對抗病毒，讓我們能平安上學」，文末則署名Sara、Sophia、Leo、Isabella和Jack，薄薄的一張卡片卻大大溫暖仁愛醫院所有醫護的心。

郭振華說，最近正值抗疫時期，所有醫護都很忙碌、壓力也很大，且為配合防疫，包括防疫物資統一控管、醫事人員管制出國等，院內也取消今年度員工旅遊，甚至有員工取消原訂的蜜月旅行，所有的付出，在看到小卡後，都化為暖流成為所有醫護堅守崗位的最大動力。

其實，不只幼稚園孩童藉由手繪卡片表達對醫護人員的感謝，大里仁愛醫院指出，不少院內、院外的慰勞也如雪片般飛來，甚至有社會自發性捐款，或是贈送便當、燉湯、水果等餐點為醫護人員打氣，讓大家「吃在嘴裡暖在心裡」。

(中時 )