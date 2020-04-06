雲林縣府率先啟動分區辦公。（許素惠攝）

雲林縣府率先啟動分區辦公，連公文都要消毒。（許素惠攝）

雲林縣府率全國縣市政府之先，6日上午正式啟動分流辦公，縣長張麗善視察位於雲林國中禮堂的分區辦公室，肯定周全的透明塑膠隔帘、紫外線公文消毒等防疫措施，強調部分不便勢所難免，希望同仁共體時艱度過疫情，也請縣民放心，分區辦公不影響為民服務效能。

為降低辦公室群聚感染風險，雲縣府防疫再升級，共有行政、新聞、人事等14個局處室派員進駐雲林國中禮堂異地辦公，包括網路、公文收發、電話、傳真及影印設備等一應俱全，還有消毒及塑膠隔帘等防疫措施，張麗善視察，了解1周來試運作情況。

縣計畫處長李明岳指出，為防範有局處因疫情停擺，進駐分區辦公的人員要避免與縣府的同事面對面接觸，僅能以電子公文、電話或視訊等方式聯繫，替代辦公場所不接受、不開放民眾洽公，避免交叉感染影響公部門運作。

雲林國中校長薛錦彰表示，對於禮堂暫借縣府辦公，經校方說明，家長都能體諒非常時期防疫優先。

張麗善指出，新冠肺炎疫情緊張，公部門一定要超前部署，做好所有的整備工作，在人力運用及辦公場所應變方面，縣府上周就已展開測試，所有辦公程序都無縫接軌，一切順暢，服務效能不受影響。

(中時 )