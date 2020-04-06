警察任務包羅萬象，新冠肺炎防疫更加重員警負擔，有感員警辛勞，苗栗縣「月稱光明寺」日前特定送來369份營養口糧，慰勞台中市警局第四分局全體員警，防疫期間的辛勞，表示僅盡微薄之力，表達謝意，分局長吳耀南表示，我們會一如既往堅守崗位做好本職和防疫工作。
財團法人臺灣省苗栗縣月稱光明寺，有感於新冠肺炎疫情嚴峻，警察人員常要第一線維護治安、盡心保護民眾安全外，因應疫情更需協助處理防疫事務，原本就已龐雜的業務，更加繁重。
慰勞員警的辛勞，該寺所屬福智台中學苑南屯教室班長廖恆峰等人，日前代表捐贈了369份營養補給口糧，他表示，月稱光明寺一直有責任感，實踐社會公益，這次以具體行動付出，僅略盡棉薄之力，慰勞辛苦的警察們，希望能藉此拋磚引玉，讓更多防疫資源注入警察體系。
第四分局長吳耀南表示，感謝月稱光明寺福智台中學苑，以具體行動支持警察，讓員警們感溫馨，我們會一如既往堅守崗位做好本職和防疫工作，希望警民團結一心攜手共同對抗疫情。
(中時 )
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