有陸生疑似不爽陳時中人氣高，發表詆毀他的言論。（截自Dcard）

台灣防阻新冠肺炎成效獲得民眾、國際肯定，疫情中心指揮官陳時中更是人氣飆漲。但疑似有陸生「眼紅」台灣防疫成效，不滿陳時中被捧上天，在網路發表「刀架陳時中脖子上」等言論。對此，刑事局偵查第九大隊今（6）日表示，已鎖定發文者電腦IP偵辦，發現發文位址來自境外，但國內至少有3、4人轉發，轉發者在境內，目前已鎖定對象，將陸續約談到案說明。

日前一名自稱在台灣某大學就讀的陸生，在社群媒體Dcard貼出多張截圖，顯示某些陸生對陳時中、台灣的詆毀中傷言論。

根據截圖，這些陸生的激烈言論包括「刀架陳時中脖子上」、「真想把陳時中按到地板上摩擦」、「陳時中肯定是遺傳病」、「所以這次就讓台灣大爆發吧」。

對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今早在例行記者會上表示，有關假訊息和恐嚇言論，警方一定會出面處理，他們也會去了解實際狀況，並強調「所有人的人身安全，都應該在台灣這塊土地上受到保護」。

(中時電子報)