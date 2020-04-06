由於新冠肺炎疫情在全球蔓延帶動的遠端服務需求，伺服器記憶體及企業級SSD第二季價格維持上漲格局，記憶體模組廠上半年將持續受惠DRAM及NAND Flash的價格上漲，今日包括威剛(3260)、十銓(4967)均大漲。

記憶體模組廠威剛表示，隨著動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格同步走揚，第一季營收可望逐月攀高，獲利也將提升。

威剛指出，近期不僅電競需求強勁，隨著電商業務升溫，加上居家辦公及遠距教學等情況增多，刺激資料中心及筆記型電腦需求激增，在庫存無虞下，第2季營運可望穩步向上。

工控記憶體廠宜鼎(5289)本周(4月9日)將參加櫃買中心舉辦之櫃買市場業績發表會，今日股價震盪收高。

整體來看，標準型DRAM第一季合約價漲幅約達4～5%，利基型DRAM第一季合約價漲幅達7～10%，對DRAM廠及模組廠而言，第一季價格上漲有助於營收及獲利回溫。

由於新冠肺炎疫情在全球蔓延帶動的遠端服務需求，伺服器相關記憶體需求續強，伺服器DRAM第二季合約價格漲幅從原先預測的季增15%擴大至20%，筆電用標準型DRAM合約價也有上漲空間。但智慧型手機需求轉弱，行動式DRAM第二季合約價格恐將易跌難漲。

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查顯示，在美國政府標案與新冠肺炎(COVID-19)疫情帶動的遠端服務需求趨動下，Server DRAM第二季的價格漲幅從原先預測的季增15%擴大至20%。同時，記憶體供應商手中庫存偏低，原廠將守住第二季上漲的走勢不變。

不過，TrendForce也表示，主要經濟體疫情急速擴散，記憶體市場恐提前反轉進入不景氣周期。從需求的角度來看，疫情的大流行將嚴重衝擊消費者所得可支出分配的力道，尤其以占總消費比重最高的智慧型手機影響最為劇烈。消費力道的下滑將導致終端產品需求下滑，進而逐步衝擊到上游記憶體產業的需求；下半年記憶體漲幅收斂或是反轉往下的可能性大幅提高。

(時報資訊)