抓空汙AI神預測！台灣大(3045)今(6)日宣布，已成功開發出空氣品質預測平台，在台中市區展開空氣品質感測器建置，預計4月底前將完成佈建200個空品固定監測點，以及在20台電動公車上安裝高精準感測器，透過大數據分析，利用AI預測30分鐘後的空氣品質，讓民眾即時查詢，預早知道；同時台灣大將空品數據串接與華碩健康打造的健康雲端IoT平台，提供台中榮總作為醫療照護的參考依據，並正式宣告智慧城市與智慧醫療應用真實落地。

台灣大表示，這項獲得經濟部產業升級創新平台支持的智慧應用，充分運用最新科技，由台灣大與經昌電子、晶元光電共同合作開發的「PM2.5感測器」及「微型低功耗CO氣體感測器」，安裝於台中捷順交通電動公車上，透過每日移動式來回收集空品資料，再搭配定點感測，可以有效拓展空氣樣本的規模，蒐集到的巨量動態資訊，也能即時上傳至空品監測地理空間分析平台，並進行AI演算建立數據模型，進一步作空品推估與告警(alert)等，預測精準度高達95%。

台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，5G帶來技術的躍進，有助智慧城市的願景實現，尤是與你我息息相關的空氣汙染議題，更需要科技的輔助。台灣大除了去年起推出myAir PM 2.5偵測器和myAir APP之外，更全力展開跨業合作。目前環保署全台有77個空氣監測站，主要監測大範圍空品的長期變化趨勢，而台灣大自去年底即整合環保署標準測站、氣象局的天候及雨量觀測資料等數據，構建空氣品質地圖，民眾可透過台灣大與華碩健康專案開發的智慧APP「Air 2.5」，看到全台現在與未來的空氣，再隨著台中空品感測器陸續佈建完成，這項「集氣」系統將會更完善，更能掌握街道空氣的即時變化。

台灣大也運用空氣品質預測平台助攻醫護人員，吳傳輝指出，台灣大從前年底就與台中榮總合作，結合華碩(2357)健康雲端IoT平台，讓醫生能觀察病患生活習慣與疾病的相關性，以作為診斷治療的可靠依據，就醫民眾也可以瞭解個人生活記錄及健康資訊；同時台灣大透過最前線的醫護與患者體驗回饋，不斷優化系統、介面與功能，深化醫護與患者關係，亦可為呼吸治療雲端科技的長期發展奠定基礎。

(時報資訊)