新竹市「綠光公園」6日正式啟用，可讓大小朋友在防疫期間前來休憩、安心玩耍。（陳育賢攝）

新竹市「綠光公園」6日正式啟用，可讓大小朋友在防疫期間前來休憩、安心玩耍。（陳育賢攝）

新竹市「綠光公園」6日正式啟用，可讓大小朋友在防疫期間前來休憩、安心玩耍。（陳育賢攝）

新竹市政府全力布署防疫，而防疫期間相對安全的戶外去處「公園綠地」的建設是一刻也沒停下腳步。市府投入1600萬整治的「綠光公園」，6日正式啟用，裡頭有生態滯洪池及地景式遊具，可讓大小朋友在防疫期間前來休憩、呼吸新鮮空氣、安心玩耍。

市長林智堅表示，綠光公園是進擊的公園與步行城市兩大計畫中的重要建設，也是任內唯一從無到有新闢的公園。其原為汙水處理廠用地，於2017年變更為公園用地，將原有無設施的綠地，改善成老少咸宜、寓教於樂的公園，並有生態滯洪池與地景式兒童遊具區兩大特色。

市府城銷處指出，綠光公園位於公道五路高架橋旁，兩側為新興的住宅社區，新生家庭多且為明星文教學區，因此是環境教育示範的最佳區位。

近年來都市滯洪議題逐漸升起，為提升都市透水率，以減少暴雨的衝擊，此區規畫小型滯洪區及雨水撲滿，並使用透水瀝青的材質以做為示範，另外增設復古式汲水器，提供小朋友娛樂。

另，考量此區小朋友多，特地規畫地景式兒童遊具，遊具區豐富且多樣，包括有新竹市公園首座的溜索設施，以及攀岩牆、平衡木、沙坑、溜滑梯、盪鞦韆等多樣設施，並善用公園地形，適合各年齡層小朋友使用，提供大小朋友充足的活動空間。

此外，該區因風勢較為強勁，改善後新植100多棵喬木，做為大片防風林帶減緩風勢，且挑選開花性喬木增加季節特色，並設置環園散步道讓民眾漫步於林蔭下，增加夜間的照明設備，民眾下班後也可以到公園運動，並設置多處休憩座椅，及花架涼亭提供舒適休憩空間，打造綠光宜居生活圈。

(中時 )