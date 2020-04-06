石知田在《妖怪人間》想像被窒息演出被水球砸。（公視提供）

石知田拍攝時曾被碎石畫傷。（公視提供）

黃騰浩在《妖怪人間》演出精湛。（公視提供）

公視奇幻劇《妖怪人間》特效動畫吸睛，引發網友共鳴，播出當日（4日）登Google熱搜第四名。首播中一場石知田、黃騰浩被雲中岳施展「異能」被水球砸的戲，石知田整個頭被水球罩住，有如戴上太空帽般，他靠著幻想自己快要窒息，快要不能呼吸被溺斃的感覺，才拍攝過關。而他拍攝到一半也發現手被碎石劃傷。

石知田說，他與黃騰浩在8小時內拍完這場戲，要演出被水球砸後的「濕身」感，他又說，當時在酷暑拍攝，眾人在鐵皮屋工廠拍戲，現場處於悶熱狀態，打趣說每一個人幾乎都可以擠出一桶汗水，「當下被工作人員潑水雖可以解暑，但水與汗水的融合，我們兩人全身很濕又很黏。」

石知田透露，這場戲是劇組開拍的第一場特效打鬥戲，雖沒有大量攻防，但為了考慮特效的執行性，一場戲切了許多鏡頭，其中要重複演出被水球擊中頭部後，作用力向後跌，拍攝到一半發現手被碎石劃傷，仍敬業完成拍攝，原先沒特別在意，但收工後工作人員提醒拍攝地是工廠，再加上戲劇要求得大量噴水，擔心有感染問題，於是到醫院打破傷風，所幸沒有引發任何感染。

《妖怪人間》由「世界柔軟數位影像」製作，每週六晚間九點，於公視首播，Netflix同步上架，公視＋、CATCHPLAY＋、myVideo、LINETV於當晚11點跟播上架。

(中時 )