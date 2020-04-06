4月8日是日本玉女偶像岡田有希子逝世34周年，當年唱功跟臉蛋俱佳的她，卻突在18歲花樣年華時選擇輕生，至今死因成謎，留給外界無盡惋惜。每到這個日子，都會有人再想起她，和她生前的作品。

出道就得最優秀新人獎 被力捧為天后接班人

岡田有希子擁有清新甜美笑容，出道就得到日本唱片大獎最優秀新人獎。(圖／翻攝自日網)

岡田有希子從小品學兼優，屬學霸級的高材生，但她卻憧憬成為藝人，遭到雙親強烈反對，最後她和爸媽約法三章，必需在學校考試第一名、在中部統一考試考到前五名，並通過第一志願高校的考試(名古屋市立向陽高等學校)，這三個困難的條件她都達成了，之後就參加「明星誕生」選拔，並得到冠軍，1984年出道，同年即得到日本唱片大獎最優秀新人獎。

經紀公司最初用「從最愛國家而來的小公主」來宣傳岡田有希子，嬌小的她擁有清新甜美笑容，還有一雙純淨無瑕大眼，再加上青澀又靦腆的可愛模樣，很快給外界留下深刻印象，後來宣傳句改為「現在到永遠，都要在一起」，將她重新塑造為摩登都會女性形象。

岡田有希子以《初次約會》踏入歌壇，當年被所屬公司力捧為同門師姐松田聖子接班人，她勇於嘗試且曲風多樣，後來阪本龍一、松田聖子為她跨刀創作的單曲《紅唇網路》，更讓她首度坐上日本公信排行榜的冠軍寶座，人氣聲勢衝到最高點。

出道2年香消玉殞 死因至今成謎

年僅18歲的岡田有希子選擇輕生。(圖／翻攝自日網)

不過才出道短短2年，岡田有希子卻在1986年4月8日早上十點，被人發現在她的住所割腕企圖輕生，屋內還有大量瓦斯充斥，公司同事緊急發現並將她送醫治療，沒想到出院2小時後，她又到唱片公司所在的大樓跳樓自殺，當時她年僅18歲。

岡田有希子過世時，正值事業高峰期，出道第1年就拿到多項新人獎，2年內出演四部電視劇，為什麼在花樣年華時選擇輕生？至今依舊成謎，其中和已故演員峰岸徹感情糾葛一說最為熱議，據傳，她因和峰岸徹合作，並愛上已婚的他，但告白後慘遭拒絕，最後才走向不歸路。

不過峰岸徹特地召開記者會澄清，表示自己始終把岡田有希子當妹妹關懷，因順路才經常送她回家。據悉，她的遺書不僅家人沒看過，連公司的社長逝世前似乎也沒看過，而她的母親之後曾透露，她看過所謂的遺書，是2張可愛花樣的信紙，裡面確實有出現峰岸徹的名字，上面寫著「喜歡峰岸先生（原文：峰岸さんが好きだった、と」）。

但媽媽不認為那是遺書，覺得只是岡田有希子隨手寫上類似詩，或當下心情筆記的紙條，並表示女兒未成年就入行，巨大壓力和過於緊張的工作安排，讓她身心崩潰，「我從未聽到她用那麼虛弱的聲音說話。」天生好強的她對自己要求嚴格，輕生前4天還參加舞蹈課程，因此「為情想不開」和媽媽提出的「過於認真」，是她被外界猜測的兩個主要死因。

過世後連鎖效應和靈異 給外界無限想像

當年因為她的逝世，引發一股自殺潮，接連發生青少年連鎖自殺案件，被稱為「有希子症候群」，連日本國會也注意到，並驚動社會輿論向日本媒體施壓，要求不要再過度報導藝人自殺事件，避免青少年效仿，這股風氣才逐漸結束。

最讓人不可思議的，是在她死後，當時大熱偶像歌手中森明菜出了新歌《吉普賽女郎》，歌詞描述情路坎坷，她在錄節目時演唱這首情歌，結果引發靈異事件，有觀眾看到岡田有希子的臉佔據整個畫面，成為新聞媒體熱門話題。

如今岡田有希子逝世34周年，死因依舊無人知曉，雖然她偶像生涯只有短短2年，但在不少人心中留下不可磨滅的美好印象。

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