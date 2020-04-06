斗六家樂福前警匪槍戰 2歹徒3警受傷 14:442020/04/06 中時 許素惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林斗六市發生警匪追逐戰。(民眾提供／許素惠雲林傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林警匪槍戰歹徒被包抄就逮 雲林縣斗六市街頭光天化日下發生警匪追逐戰，歹徒所駕駛的黑色轎車被多輛警車包抄追逐，為了脫困，在雲林路家樂福及林骨科診所前衝撞警車，也因此被警方攔截下來就逮，造成3名警察與2名歹徒受傷。 下午近2點，警方發生該黑色轎車行跡可疑，欲攔截盤查，不料歹徒未停車受查，反而加速逃逸，警方出動警網展開追逐，前後包抄，終於在家樂福前讓歹徒進退維谷。據了解，該歹徒疑似持有毒品。 (中時 ) #歹徒 #警方 #家樂福 #轎車 #警車 也許您會感興趣 推薦閱讀 橋頭桶屍案 警方公布藏屍塑膠桶 14:502020/04/03 社會 橋頭桶屍案 警方公布死者照片協尋 20:282020/04/03 社會 墾丁大街擠爆 警宣導保持距離 04:102020/04/04 生活新聞 強制戴口罩首日 北市2案警方協助處理 12:362020/04/04 生活 板橋小5學童墜樓疑遭3人推落 警方全力查真相 12:592020/04/04 社會 國家級警告點名台南3景點 警方加強宣導保持安全距離 15:432020/04/04 生活 避免群聚感染 大溪警方老街宣導安全社交 17:152020/04/04 生活 憂景點人潮成防疫破口 南投警方宣導防疫 17:342020/04/04 社會 5歲男童被酒測 警方真有苦衷 19:142020/04/04 社會 社會熱門新聞 北市教育官員上班看A片打手槍 監視器全都錄 - 社會 在家深蹲也出事？他「上上下下」被老闆看光全因... - 社會 鄭文燦發怒 中壢居檢男搭高鐵到台南 恐被罰100萬 - 社會 雲林斗六家樂福 警匪街頭槍戰 歹徒被包抄就逮 - 社會 賓士休旅車突冒火 媽抱孩衝下車躲一劫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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