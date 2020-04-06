雲林警匪槍戰歹徒被包抄就逮

雲林縣斗六市街頭光天化日下發生警匪追逐戰，歹徒所駕駛的黑色轎車被多輛警車包抄追逐，為了脫困，在雲林路家樂福及林骨科診所前衝撞警車，也因此被警方攔截下來就逮，造成3名警察與2名歹徒受傷。

下午近2點，警方發生該黑色轎車行跡可疑，欲攔截盤查，不料歹徒未停車受查，反而加速逃逸，警方出動警網展開追逐，前後包抄，終於在家樂福前讓歹徒進退維谷。據了解，該歹徒疑似持有毒品。

(中時 )