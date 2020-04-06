紅直播主連千毅因引爆高雄街頭亂鬥、已羈押逾半年，即將在4月15日羈押期滿，連日前開庭時坦承自己是「太陽會的業務長，但不是高雄太陽會主持人」，庭訊時也聲請用100萬元具保換自由，還加碼承諾捐100萬元給孤兒院，但高雄地院仍認定他有串證之虞，駁回交保聲請，繼續羈押禁見。

連千毅3月30日開庭時向法官求情，「我做100件好事，不能只因為我做了一件壞事，就認定我十惡不赦！」雖然對「組織犯罪」的部分否認罪名，但其餘均認罪。

連千毅的律師針對組織犯罪部分，強調，「蘭庭精品」是商業團體，與組織犯罪無關。連千毅也替自己辯駁，強調自己只是「太陽會」中央體系的「業務長」，但非高雄分會成員。

連千毅也向法官解釋，高雄太陽會是以精神為號招，並非實際組織。沒有主持人，也沒有犯罪牟利行為，也沒有成立宗旨（幫規）及成員名冊。連千毅另也否認涉案2把槍枝為他所有。

針對死對頭鄭又仁連續兩天到自己直播倉庫外持刀械衝撞叫囂一事，連千毅請求庭上對鄭又仁從重量刑，還強調自己從案發到現在一直釋放誠意要和解，但鄭又仁的律師卻故意拖延，害他無法交保。

連千毅強調，關在監獄另外房舍的慶富案主嫌陳慶男詐貸數十億元，不久前已經解禁，可以看報紙及電視新聞，大寮殺人棄屍案主嫌涉犯殺人重罪，日前也同樣解禁，但是他被押半年還不能看報和電視，不合比例原則。

(中時電子報)