新冠肺炎還看不到結束期，文化大學新聞新聞系主任胡幼偉說，如果疫情永遠不會結束，「遠距互動」將成為人類社會的常態。那麼，人工智慧、虛擬實境、5G 通訊的應用，勢必在各國也要加快腳步及應用範圍。

胡幼偉認為，實體學校和辦公場所將大部份消失，幾乎全部改採遠距教學和在家辦公加視訊溝通。實體商店會大幅減少，網路購物及物流送貨會更加普及。出國或在國內觀光由虛擬實境觀光取代。各國下一代人中，去過別國的人非常少。留學將成為歷史動詞，遠距留學即可取得學位。不會被感染，容易消毒的機器人，會取代工廠中的人類勞工。當然，整個社會制度還會有其他方面的徹底改變。

胡幼偉並說，如果疫情永遠不會結束，有一門生意會很興旺，而且競爭激烈，那就是「自我隔離旅館」！客人上門時，要先篩檢，呈陰性，且無犯罪紀錄方可入住。入住後，房間寬敞。四面無窗，但有四周牆壁的投影數百種可以選擇。例如，你可以選擇感覺上住在海上郵輪上，或是住在瑞士湖邊，或是住在阿里山或黃山上。

房內有個大螢幕，可以看影片，也可以視訊開會或教學。穿戴上虛擬實境裝置後，可以玩遊戲、觀光世界各地景點，練習打高爾夫球等等。

無聊嗎？不怕！可以向櫃臺租用機器人陪你聊天、下棋、打牌。（不提供機器人色情服務）每天可以在各國口味菜單上點菜，餐餐有機器人將飲食送至房內。每天有機器人來量體溫，出現身體不適症狀，櫃台會立刻協調醫院將人送去醫院治療。

另外，胡幼偉也表示，因為疫情外其他因素選擇自我隔離一段時間者，例如夫妻或情侶吵架，或跟家人衝突，很想躲起來靜一靜的人，有個計劃要安靜地限期內寫完的人，要安靜準備重要考試的人，都可以住進這種自我隔離旅館。旅館中也提供一些教學課程。例如：可以在14天內教會你做14道家常菜。或是：教你中國的古典智慧，像是論語啦、孟子啊，或是孫子兵法什麼的！

他還說，單身的房客，如果有意願認識其他單身房客，可以向櫃台登記。然後兩人就可以透過視訊聊天。只要想像力到位，還可以設計出更多的隔離客房服務。至於第一家開業的專業自我隔離旅館，應該取個什麼名字呢？他建議，就叫「寒江雪大酒店」吧！為什麼呢？還記得那首詩吧？「千山鳥飛絕，萬徑人踪滅；孤舟簑笠翁，獨釣寒江雪！」

(中時 )