飯店也有多重選擇！新冠肺炎疫情蔓延，許多飯店改做防疫旅館，另有業者也開發出結合健身、桑拿、料理多種服務。台中頂級私人健身俱樂部會館Seth Ascetic攜手台中順天環匯酒店推出單人【三天兩夜頂級舒活享樂專案】，不同於以往旅宿跨界合作多為限時體驗，Seth Ascetic與順天環匯酒店採年度性合作，將於2020一整年提供住宿、桑拿浴感官享受。

Seth Ascetic館內專業教練指導運動健身課程。（主辦單位提供）

新冠肺炎來勢洶洶，也對國內餐飲、觀光造成不少衝擊，許多餐廳也拓展外送、外帶服務！有些飯店也改做防疫旅館，讓居家檢疫者有多重選擇，也讓國人安心！另據國內調查，新冠肺炎患者如有肥胖、慢性病也會提高死亡率。在這波疫情中，除勤洗手、外出帶口罩，其實多運動也能增加免疫力，保護自己、維護他人健康也格外重要。

健身俱樂部會館Seth Ascetic攜手台中順天環匯酒店推出單人【三天兩夜頂級舒活享樂專案】。（主辦單位提供）

健身俱樂部會館Seth Ascetic攜手台中順天環匯酒店推出單人【三天兩夜頂級舒活享樂專案】近期也推出主打健身、桑拿的專案。出差不再單調，滿足從生活到工作上的需求，且擁有雙管家服務的「頂級舒活享樂專案」為連續預約順天環匯酒店入住兩晚豪華客房，即可於入住期間使用Seth Ascetic館內設施一日會員體驗。

其中包含正統芬蘭桑拿浴及私廚餐點，蓄熱的石頭上潑灑融入微微香氛氣息的水，讓整間桑拿室都透著芬芳，並由創意料理主廚精心研發的鮮美菜色，精緻又特殊的視覺外觀與讚不絕口的絕妙口感，創造了視覺、聽覺、嗅覺、味覺的衝擊，達到全身放鬆平衡狀態；即日起至2020年12月31日搶先預訂，有平日專案價、假日價錢可供選擇。

(中時電子報)