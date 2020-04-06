台南市長黃偉哲當起賣菜郎，替將軍綠蘆筍行銷。(莊曜聰攝)

4月起是本產綠蘆筍盛產期，是食用當季新鮮食材的好時機。(莊曜聰攝)

將軍區農會將綠蘆筍入菜做便當，讓民眾享用。(莊曜聰攝)

本產蘆筍進入盛產期，台南市將軍區栽種面積近40公頃，已陸續採收包裝上市。(莊曜聰攝)

現在正值本產蘆筍盛產季，但目前果菜市場批發價並未因產量增加而下跌，每公斤仍有150元左右，與去年同期相比上漲1到2成，判斷應該是受到新冠肺炎衝擊，運費大漲，進口蘆筍未到貨所致，但整體銷售仍受到疫情衝擊，餐飲業需求大減，台南市政府農業局與將軍區農會6日共同行銷在地綠蘆筍，推薦民眾選購。

將軍區是台南市蘆筍主要產地，近年由露天栽培逐漸轉為溫網室栽培，不僅產期延長，產量與品質都提升，市場價格不錯，再加上地區農會推廣，近年吸引許多青農投入，以將軍區農會為例，目前栽種面積已近40公頃，年產量約960公噸，年產值約1.2億元，並與農民契作自推「紅將軍」品牌綠蘆筍，結合通路販售。

蘆筍在4月進入盛產期，目前市場批發價行情在120到150元間，並未因產量大增下滑，跟去年同期的100到120元相比還略有成長，將軍區農會總幹事總幹事吳明成認為，應該和疫情影響空運，進口蘆筍進不來有關係；吳明成說，但疫情衝擊，餐飲業需求減量，若零售市場沒打開，還是會受影響。

6日台南市長黃偉哲也下場體驗蘆筍分級與包裝，並擔任1日賣菜郎，行銷在地綠蘆筍，黃偉哲說，綠蘆筍是營養美味的食材，抗疫期間多吃蔬果有益身心，且吃當季食在地，現在品嚐正是時候，呼籲消費者多多選購幫助農民。

將軍區農會「紅將軍綠蘆筍」除了網購及宅配外，在全台愛買通路也有販售，6日起到12日也可前往農會現場購買，有多種分級包裝，價格還有優惠，消費者可多參考。

(中時 )