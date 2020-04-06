針對中央疫情指揮中心建議，清明連假曾至11處人潮擁擠場所，應自主健康管理14天。台灣高檢署6日要求各單位主管須留意同仁收假後的身體狀況，並呼籲所屬員工做好個人手部衛生與咳嗽禮節，保持社交安全距離，搭乘大眾運輸應全程配戴口罩，避免出入人潮擁擠場所。

高檢署表示，高檢署同時啟動關懷服務，以電子郵件和內網公告提醒所屬員工連假期間如曾至國家級警報發布之11個景點，應自主健康管理14天，並全程配戴口罩上班，如出現發燒、咳嗽、呼吸困難、失去嗅、味覺、不明原因腹瀉等症狀，立即依法務部所屬各機關標準作業程序啟動應變措施，以最嚴謹標準保障員工健康。

這11個國家級警報景點，包括阿里山森林遊樂區、嘉義文化路、臺南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等坤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮及屏東縣南州鄉以南(含墾丁觀光景點)。

(中時 )