自年初開始受到Covid-19病毒影響,各國政府紛紛採取封城、鎖國或限制集會人數等措施,連帶影響透過會展平台創造的商機,值此關鍵時刻,許多會展主辦單位、會展組織或會展推廣機構也積極尋求替代方案,加快會展產業數位轉型的腳步,投資數位工具充實會展活動內容及強化互動體驗服務。

國際會議協會(ICCA)於本(2020年)年3月25日舉辦ICCA Webinar,以「Global Conversations on Current Challenges」為主題,指出在疫情快速擴散之狀態下,線上會議之重要性;國際展覽業協會(ufi)亦在2015年會提出「展覽產業4.0」概念,揭示會展活動數位化時代來臨。

以外貿協會為例,每年主辦30餘檔國際專業展,一向扮演我國產業業者出口拓銷的重要平台的角色。然而,今年受Covid-19疫情衝擊,上半年許多重要展覽陸續取消或延期,為讓我國產業持續運轉,減輕對我國出口貿易之衝擊,貿協也快速因應,隨即推出線上展覽會及透過視訊採購洽談會方式,持續服務有拓銷及採購需求之參展廠商及買主,讓商機不間斷。

近年來台灣會展業者將新科技導入會展活動,提供與會者更便利的體驗與服務,增進與會者互動體驗等,已成為會展產業不可或缺的重要元素。自Covid-19疫情蔓延以來,使用遠距視訊技術召開會議的需求激增,例如,「2020透析通路國際研討會暨透析通路專家聯盟年會」,即藉由數位科技服務,連結美國、中國大陸、印尼、韓國、台灣等多國專家,透過視訊平台於3月成功舉辦會議,讓知識交流不中斷。

國際方面,自全球疫情延燒以來,國際會展主辦單位也陸續導入數位科技成功舉辦線上會展活動。巴塞爾藝術展(ART BASEL)即辦理首屆ONLINE VIEWING線上平臺計畫,計有235家畫廊共展出2,000多件藝術品,打破地域限制,吸引逾25萬人次瀏覽觀賞。會議方面,北美重要的新創大會Collision Tech Conference宣布取消原訂於6月份舉辦之年會,改以虛擬方式(virtual format)進行「Collision from Home in 2020」。實際上,該主辦單位為強化參與者之離線體驗(offline experience),在會議前即建構應用軟體,讓參與者可以進行聯網、連結、在線觀看演講,在疫情突來之際,反而成為利器。Collision from Home預估吸引逾3萬位新創菁英參與。

(時報資訊)