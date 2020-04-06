自年初開始受到Covid-19病毒影響，各國政府紛紛採取封城、鎖國或限制集會人數等措施，連帶影響透過會展平台創造的商機，值此關鍵時刻，許多會展主辦單位、會展組織或會展推廣機構也積極尋求替代方案，加快會展產業數位轉型的腳步，投資數位工具充實會展活動內容及強化互動體驗服務。

國際會議協會(ICCA)於本(2020年)年3月25日舉辦ICCA Webinar，以「Global Conversations on Current Challenges」為主題，指出在疫情快速擴散之狀態下，線上會議之重要性；國際展覽業協會(ufi)亦在2015年會提出「展覽產業4.0」概念，揭示會展活動數位化時代來臨。

以外貿協會為例，每年主辦30餘檔國際專業展，一向扮演我國產業業者出口拓銷的重要平台的角色。然而，今年受Covid-19疫情衝擊，上半年許多重要展覽陸續取消或延期，為讓我國產業持續運轉，減輕對我國出口貿易之衝擊，貿協也快速因應，隨即推出線上展覽會及透過視訊採購洽談會方式，持續服務有拓銷及採購需求之參展廠商及買主，讓商機不間斷。

近年來台灣會展業者將新科技導入會展活動，提供與會者更便利的體驗與服務，增進與會者互動體驗等，已成為會展產業不可或缺的重要元素。自Covid-19疫情蔓延以來，使用遠距視訊技術召開會議的需求激增，例如，「2020透析通路國際研討會暨透析通路專家聯盟年會」，即藉由數位科技服務，連結美國、中國大陸、印尼、韓國、台灣等多國專家，透過視訊平台於3月成功舉辦會議，讓知識交流不中斷。

國際方面，自全球疫情延燒以來，國際會展主辦單位也陸續導入數位科技成功舉辦線上會展活動。巴塞爾藝術展(ART BASEL)即辦理首屆ONLINE VIEWING線上平臺計畫，計有235家畫廊共展出2,000多件藝術品，打破地域限制，吸引逾25萬人次瀏覽觀賞。會議方面，北美重要的新創大會Collision Tech Conference宣布取消原訂於6月份舉辦之年會，改以虛擬方式(virtual format)進行「Collision from Home in 2020」。實際上，該主辦單位為強化參與者之離線體驗(offline experience)，在會議前即建構應用軟體，讓參與者可以進行聯網、連結、在線觀看演講，在疫情突來之際，反而成為利器。Collision from Home預估吸引逾3萬位新創菁英參與。

(時報資訊)