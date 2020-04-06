清明連假後的第一個上班日，電子科技業繃緊神經加強防疫措施，除鴻海對內發布曾在連假期間前往警示景點區的員工要居家辦公14天，華碩也自今（6）日起啟動A、B兩組人員異地辦公，同時亦要求曾至警示景點的員工在家上班。

另兩大代工廠英業達及緯創，目前雖維持正常到班辦公模式，但也提升辦公區的防疫措施，同時展開員工及其家人、親友之旅遊軌跡，視情況調整相關防護措施因應，以維持員工之健康與辦公環境之安全性。

英業達表示，集團內部已展開員工於清明假期的出遊紀錄調查，後續將依情況採適當措施做為因應。公司亦已於連假前就加強宣導，希望員工於假期間勿到人潮聚集處，同時提醒員工應採適當防護措施以維自身健康、保護自己也保護別人。

緯創則在疫期間，即要求所有人員在每日上午十點之前，須完成填寫當日體溫，與自身和同住家人、接觸之親友的旅遊紀錄等資訊，提前防範防疫破口。

此回連假後，緯創的員工健康狀況回報系統，亦增加了針對連假期間員工與家人、接觸親友的出遊紀錄回溯，同時要求連假期間曾出入人潮眾多地點的員工，在公司內需全程配戴口罩、改以視訊會議取代辦公室內會議。後續並會依實際情況隨時因應調整相關防護措施，確保全員工之健康安全。

(工商 )