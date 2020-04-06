亞股及美股期指領漲，台股擺尾9800點到手！全球新冠肺炎疫情利空逐漸鈍化，股市投資人信心逐漸恢復，讓清明連假躲過美股重挫拖累的台股一掃連假前收跌的陰霾，防疫相關、宅經濟及業績出色中小型股仍是盤面焦點，寶齡(1760)、毛寶(1732)、宇峻(3546)、歐買尬(3687)、久裕(4173)、矽瑪(3511)、金利(5383)、嘉基(6715)、安碁資訊(6690)、中裕(4147)、浩鼎(4174)、原相(3227)、圓展(3669)、恆大(1325)、康那香(9919)、精元(2387)及正崴(2392)亮燈漲停作收，大立光(3008)無畏4月拉貨動能將較3月下滑，因第1季合併營收表現優於預期，股價強勢收高，帶動3月合併營收表現不錯的台光電(2383)、雙鴻 (3324)及優群(3217)等走強。

加上台積電(2330)力挺，台股指數開高收高，順利站上9800點，終場加權股價指數為9818.74點，上漲155.11點，成交量1497.89億元；OTC指數為120.76點，上漲2.16點，成交量321.31億元。

今日上市各類股以食品類股表現最佳，上漲3.85%，其次是電機類股及塑膠類股，分別上漲3.5%及3.2%，表現較差者為橡膠類股、玻璃類股及百貨類股，橡膠類股下跌0.64%、玻璃類股下跌0.38%，百貨類股下跌0.16%；上櫃部分，表現最佳為文創類股，上漲4.53%，表現最差為觀光類股，下跌1.16%。

就技術面來看，在美股盤前期指大漲帶動下，今天台股指數跳空開高，盤中雖然一度翻黑，但指數震盪後強勢走高，終場上漲155.11點，以9818.74點作收，順利站回9800點；今天台股強勢大漲，站上9800點，頗有逐步走出全球新冠肺炎疫情利空味道，不過目前台股日KD已來到相對高檔，且月線反壓在即，先前帶量下跌壓力仍未化解，加上全球新冠肺炎疫情持續延燒，短線恐仍需經過震盪整理，才能重回萬點關卡。

復華傳家二號基金經理人游秋華表示，目前歐美新增確診人數攀升中，預期在疫情未控制前，股市亦將震盪波動，不過，衡量市場投資情緒的美股VIX恐慌指數短期已自80以上高點回落至50以下，加上油價反彈，觀察其延續性及對金融市場穩定是否有所助益，在台股部分則可留意外資對台股態度、類股輪動表現，以及台股10日線、10年線支撐狀況，並持續觀察基本面仍正向之Server、5G基地台、NB及相關供應鏈族群股價表現。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，在肺炎疫情衝擊下，全球3月份及第二季初數據將承壓，以中國的工業活動而言，如汽車業、科技業、鋼鐵業等目前復工率僅約40-50%，約在3月底甚至4月初才能回到正常水準，在經濟走降壓力下，以美國Fed為首的全球央行開始緊急降息救市，營造豐沛的資金行情，可望為台股下檔帶來支撐，初步來看，台股先前急破十年線，已大致反映疫情利空，後市再大跌空間應有限，不過，在疫情持續、進入三月營收及首季財報檢驗期下，台股4月份仍將是大幅震盪格局，建議以低接為原則。

劉宇衡指出，疫情方面留意全球擴散風險及台灣社區感染發展，新冠肺炎疫情改變了2018以來由中美貿易爭端所主導的盤面方向，後續各產業間的減單效應及對企業獲利下修及財報壓力將是股市下一波潛在調整肇因，不過以SARS經驗來看，需求只是往後遞延而不會消失，目前大部份主要外資看法為第一季大幅調整後，延遲的訂單仍將在第二季開始明顯回升。在選股上，以長線保護短線，布局長期配息穩定之績優股、殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，提升持股防禦力。

(時報資訊)