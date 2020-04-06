花蓮無名女浮著黑衣、右手配戴綠玉鐲，身分有待指認。（許家寧翻攝）

花蓮縣壽豐鄉鹽寮驚見女浮屍，一艘漁船5日中午在和南寺附近海面發現一具遺體，載浮載沉，第六海巡隊獲報前往打撈，該名無名女屍，身高約160公分，右手配戴綠色玉鐲，身分有待指認，目前送往花蓮市立殯儀館，報請檢方相驗釐清死因。

海巡巡防艇昨在漁船的指引下，穿著防疫裝備，趕赴海域進行打撈作業，發現身著黑衣遺體後，海巡隊員不斷以國、台語對身著死者說，「請你放心，準備好好帶你回家了。」打撈過程相當順利，約40分鐘成功將女屍以公德袋妥善裝載運上岸。

海巡人員初步勘驗該遺體為女性、身高約160公分、著黑色棉質上衣及粉色內衣褲、右手配戴綠色玉鐲，由於死者身上無任何證件，下午時由禮儀社將遺體送達花蓮市立殯儀館冰存待驗，詳細死亡原因仍待報請檢察官解剖，調查後釐清。

海巡指出，花蓮地區的海岸雖然美麗，但卻隱藏潛在危險，夏季戲水民眾絕不可以掉以輕心，應特別注意自身安全！民眾發現海上發生任何危難時，請立即撥打海巡署免付費「118」報案服務電話，海巡隊皆會於第一時間派員處理。

(中時 )