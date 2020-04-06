新冠肺炎疫情於全球延燒，針對即將陸續召開的公司股東會，金管會指示集保結算所制訂開會防疫指引。集保調查，指引公告後召開股東常會或臨時會的公司，均未出現發燒股東親自出席，多數股東均採電子投票表達意見，對此呼籲加強宣導股東以電子投票行使參與權。

防疫指引規定，若發現體溫過高股東，股東會現場應設置隔離區，讓發燒股東可在隔離區內行使發言及表決權。不過，因應疫情持續嚴峻、指揮中心呼籲管制措施趨嚴，據了解，集保已對此進行滾動式檢討，向金管會討論是否調整指引相關措施，但目前尚未定案。

據證交法規定，目前約1950家上市、上櫃及興櫃公司需在6月底前召開股東常會，為降低群聚感染風險，集保3月4日邀集股務協會、股務代理機構、上市公司代表及證券周邊單位等共同研議，制定「因應防疫召開股東會之作業指引」、並於3月16日公告。

集保統計，上述防疫指引公告後，在3月底前已召開股東常會或臨時會的公司，均配合防疫政策量測現場出席股東體溫，並請股東全程配戴口罩等措施。多數股東均採電子投票表達意見，僅零星少數股東親自出席，且未遇到發燒股東親自出席情形發生。

集保以3月下旬某上市公司租借飯店召開股東常會為例，指出親自出席股東需由飯店人員量測體溫、消毒手部才能進場，報到前由公司人員再次量測體溫。為有效控制室內座位距離至少保持1公尺、不超過100人以上集會，會場座位採梅花座排列及設置備用會場因應。

隨著股東會旺季來臨，5、6月將有越來越多公司召開股東常會。集保表示，將持續透過不同管道，向投資大眾宣導採用電子投票出席，不親臨現場也能表達意見、保障股東權利，且避免被感染風險，是防範疫情並維護股東參與會議權利的最佳方式。

(時報資訊)