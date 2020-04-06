新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今天要求民眾若在連假期間曾至人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理14天，避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，儘可能在家上班。立委劉建國詢問是否要請各部會清查在連假期間多少人曾到過發布災防告警的11個景點？衛福部政次何啟功表示，「沒有人反對就開始清查」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛福部等單位針對「居家隔離與居家檢疫者之相關生活協助措施、家庭關懷與醫療服務」報告。

劉建國表示，許多事業單位用高標準防範，甚至還有部分學校要求學生在清明連假出遊，也要休假一周不要到學校，中央流行疫情指揮中心應要有一致性，才能讓全台灣人民防範。

何啟功回答，旅遊史或許可以透過信用卡可以查詢，但還要與信用卡公司勾稽，但牽涉到個資的問題，目前僅要求清明連假出遊民眾應自主健康管理，沒有要求休假等情況，衛福部也要求在未來14天看診的民眾，醫師應詢問旅遊史，至於是否要清查中央各部會，他指出，「沒有人反對就開始清查」。

(中時 )