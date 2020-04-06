國內第一起停課的北市公托案例，這名四歲男童465案例，該校4月2日前就已經原校大消毒，有媒體關心是否是學校早就知道？發言人莊人祥說，因為2日學校就知道該祖母已經確診，不知道消毒的原因。因為他3月25發燒後，有上四天半的班，有對其同班的同學都有隔離以及自主健康管理，因為做這些措施不得不停班。

陳時中也表示，是否之前就知道，學校多多少少會知道阿公、阿嬤有狀況，學校超前部署，全民防疫意識很強，大家會主動做一些事情，學校警覺性很高做出相關防護很好。

今天新增的確診四歲男童365案的同住家人有五人，包含已經確診的爺爺、奶奶，其餘還有爸爸、媽媽和一個弟弟。

至於這名男童的接觸者，幼兒園共有38人居家隔離，包含老師有6、廚工3人同班同學29人。一般接觸者83人自主健康管理，包含老師8人、不同班學童85人，該幼兒園共4個班，即日起停課兩週。

(中時 )