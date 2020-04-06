嘉義市北興國中師生再創錄取嘉義高中科學班佳績，同框保持社交距離以防疫。（廖素慧攝）

北興國中四名女學生錄取嘉義高中科學班，理化老師侯政道帶做實驗。（廖素慧攝）

嘉義市北興國中18名學生錄取109年度嘉義高中科學班，占科學班8成人數，其中有4名女生，此次科學班口試有關於新冠肺炎的時事題，問漂白水、次氯酸水和酒精殺菌原理的不同，普通班的周采蓁應答如流，獲得錄取。

北興國中校長張金龍說，嘉中科學班今年錄取名額減為23人，該校14名男生及4名女生錄取，錄取人數及比率創新高，居雲嘉地區國中之冠。另有嘉義市民生、嘉義縣民雄、忠和、東石國中及協同中學各錄取1名。

張金龍說，科學班甄選有筆試、實驗及口試，今年該校特別加強學生的實驗能力，由清大畢業的理化老師侯政道帶學生動手做實驗，班導師曾淑瑜教數學很靈活，師生再創佳績。

18名學生大部分是資優班生，都對數理特別感興趣，經常參加校內外的數理競賽，語文能力佳，其中，陳映妏榮獲108學年度張進通許世賢教育事務基金會雲嘉南區國中數學能力競試金牌，此項賽事數第一個摘金的女學生。

陳昱綸曾代表台灣遠赴南非參加2019青少年數學國際城市邀請賽（SAIMC），勇奪個人銀牌獎，體會到英語能力的重要性，學校因而成立國際雙語營隊，加強學生的語文訓練。

周采蓁喜歡探索顯微鏡下微生物的神祕世界，她說，自己對生物、化學有興趣，從顯微鏡看細胞、血液的構造變化，有藝術感，很漂亮，希望未來能到中研院做研究，閒餘喜歡看東野圭吾的推理小說，對她解題注意細節及思考脈絡有幫助。

(中時 )