中央流行疫情指揮中心今天拋出擴大彈性上下班、異地辦公等防疫措施，希望民間能跟上政府的防疫腳步，對此指揮官陳時中表示，衛福部本周三就會做大規模演習，要讓一部分的員工到戶外或是異地上班，希望對未來的防疫指引預做準備。

陳時中表示，有關工作的防疫觀念是大家之間的距離越遠越好，上下班時間應要錯開，目前實施這樣的措施意義在於演習，並非強制，而是對未來的防疫指引預做一些準備。

(中時 )