指揮中心提彈性上下班、異地辦公 衛福部率先演習 14:582020/04/06 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今天拋出擴大彈性上下班、異地辦公等防疫措施，希望民間能跟上政府的防疫腳步，對此指揮官陳時中表示，衛福部本周三就會做大規模演習，要讓一部分的員工到戶外或是異地上班，希望對未來的防疫指引預做準備。 陳時中表示，有關工作的防疫觀念是大家之間的距離越遠越好，上下班時間應要錯開，目前實施這樣的措施意義在於演習，並非強制，而是對未來的防疫指引預做一些準備。 (中時 ) #防疫 #彈性上下班 #異地辦公 #衛福部 #演習 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊 宮廟參拜信徒腰斬 04:102020/04/02 地方新聞 宜縣針對公共區域 地毯式消毒 04:102020/04/02 地方新聞 桃竹苗公共場域 防疫大消毒 04:102020/04/02 地方新聞 守護抗疫天使 東北角餐廳贈防疫元氣便當 13:232020/04/02 生活 竹市防疫計程車24小時待命 防疫司機：這份工作很光榮 13:242020/04/02 生活 義大利疫情慘重 留台義籍老神父擔憂求救並表示感謝 21:162020/04/02 政治 泰國今起宵禁 自每日晚上10點起至次日凌晨4點止 04:092020/04/03 財經要聞 地方搶出招 替失業止血 04:092020/04/03 財經要聞 守護老人家 防疫下半場主戰線 04:102020/04/03 地方新聞 防疫計程車隊 升級裝隔板 04:102020/04/03 地方新聞 生活熱門新聞 高雄為何0本土感染？網揭這習慣是關鍵 - 生活 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 時事 冷空氣發威 氣象局：濕冷到周四 這天最凍 - 生活 這班機好毒 3／30自紐約返台已10確診 全機旅客居家隔離 - 生活 家裡比外面還危險！專家曝：這行為染疫風險最高 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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