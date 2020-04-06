苗栗縣長徐耀昌6日上午前往苑港漁港視察彩虹橋整修工程，通苑地區縣議員張通苑地區縣議員張顧礫、陳品安、鄭宗國等都到場關心。〔謝明俊攝〕

通霄鎮城南有機農場是苗栗縣內最大的有機蔬菜供應源之一。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌6日上午前往城南有機農場參觀。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌6日上午前往城南有機農場參觀。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌視察苑港漁港彩虹橋改善工程

苗栗縣長徐耀昌參觀通霄城南有機農場

苑裡苑港漁港彩虹橋啟用多年，因受鹽害侵蝕橋體，並損壞景觀照明，苗栗縣政府農業處特別向漁業署爭取經費1100多萬進行全面整修，苗栗縣長徐耀昌6日上午前往視察，希望完工後能吸引更多遊客。隨後，徐耀昌轉往通霄城南有機農場參觀，希望能將優質有機農作推廣至全縣小學營養午餐。

苑港漁港彩虹橋，是在2012年6月完工啟用，因橋梁造型相當有特色，啟用後不管是夕照或是夜景，都吸引許多遊客到此欣賞美景。

但由於長期受到鹽害侵蝕，彩虹橋的欄杆、橋面都出現鏽蝕狀況，影響橋梁安全及景觀，經縣議員張顧礫等人向縣府請命爭取經費整修，縣府農業處向農委會漁業署爭取整修經費共1100多萬元，將對彩虹橋進行除鏽、欄杆維護及重新鋪設照明設備。

苗栗縣長徐耀昌6日上午前往現場視察，通苑地區縣議員張顧礫、陳品安、鄭宗國都到場關心，徐耀昌期望完工後能夠吸引更多遊客前來觀光，讓苑港漁港呈現不同面貌。

徐耀昌隨後轉往通霄城南有機農場，參觀農場有機栽植農作過程。城南有機農場，是目前縣內最具規模的有機蔬菜供應來源之一，農場主人邱松榮特別邀請台大農藝系博士教授江明樹擔任總經理，全部以有機方式栽植農產品，目前已有22公頃通過有機驗證，長徐耀昌希望能將有機農作全面推廣至全縣小學營養午餐。

(中時 )