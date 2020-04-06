台大公衛學院副院長陳秀熙6日在該院抗COVID-19說明會（第9周）指出，台灣因為禁止轉機及機場檢疫等措施，有效阻絕境外移入疫情，未來本土感染個案若能壓在每周20人以下，或是本土個案不超過境外移入個案12％，則爆發社區流行的機率就很低。

6日說明會全部採線上直播，陳秀熙特別分析了韓國和北海道案例，認為值得借鏡。像韓國2月20日爆發新天地教會群聚，6天後大規模篩檢，緊急分流和布署醫療資源，2到3周之後疫情從最高峰每天千人確診下降到每波100人甚至50人；北海道500萬人城市，2月27日因為酒吧及展覽會群聚感染，當天停課、隔天進入緊急狀態，配合減災計畫、入境限制等，1周後降災75％、2周後更降災94％，個案降到20以下。「由此可見族群愈小、減災效益愈高，因為更容易控制，」陳秀熙表示，兩地讓人看見一道曙光，已經爆大流行的地區還是有希望獲得控制。

陳秀熙說，其實台灣有三度非常接近社區大流行，分別是3月17日某研究單位群聚感染、2月23日某醫院院內感染，及1月27日家庭群聚案例，幸好台灣有減災計劃、民眾防疫素質高，都讓這些群聚感染沒有變成社區感染。加上兩波有效的境外阻絕，讓台灣境外移入個案減少，但他也提醒：境外移入個案如果沒有落實居家隔離，且如果有無症狀感染者，通常一兩周之後會影響本土個案。

陳秀熙提出「本土個案通報安全警戒值」，表示台灣只要繼續境外阻絕，本土個案每周20人以下，引起社區感染機率就不高的；或是本土個案不超過境外12％，就不會造成社區爆發流行。

很多人在問，新冠肺炎全球大流行，若大部分國家民眾因為大規模感染而產生抗體，疫情相對低緩的台灣如何因應？陳秀熙表示，利用境外阻絕、隔離檢疫及減災計畫防止社區爆發流行，爭取時效等待疫苗開發，利用人類科技文明產生抗體，才是正道；他萬萬不希望用佛系自然群體免疫方式產生抗體，因為這會犧牲一部分人，這就是一種「健康不平等」。

(旺報 )