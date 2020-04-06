吳姓男子和邱姓女子3日晚間被發現居家檢疫期間陳屍家中，桃園地檢署採集兩名死者鼻腔檢體送驗，6日報告出爐，確定2人都是陰性，檢察官也會同法醫相驗，確認2人都是一氧化碳中毒而窒息死亡，無他殺之嫌，將遺體發還家屬。

45歲吳姓男子和40歲邱姓女子3月31日從日本返台，正在進行居家檢疫，原本預計15日可以解禁，但2人失聯，警方3日上門，發現2人竟已死亡、身邊有炭盆，現場沒有留下遺書。

消息一出引發社會議論，桃園地檢署為求謹慎，4日獲報相驗後，依法務部制訂「法醫相驗解剖通報及處理流程」，先由法醫採集兩名死者的鼻腔檢體，以「最速件」送交法醫研究所協助將檢體送驗。6日檢體檢驗報告出爐，結果均為陰性，檢察官下午即會同法醫前往桃園殯儀館相驗。

檢方指出，2名死者均因在密閉室內燒炭、一氧化碳中毒而窒息死亡，查無他殺或其他應負刑責之人，已將2名死者遺體交由家屬處理。

桃園地檢署強調，全民防疫期間，持續落實執行「法醫相驗採樣通報及處理流程」，不讓任何防疫破口產生，並積極與衛生主管機關合作完成相關通報及採樣程序，共同防止嚴重特殊傳染性肺炎疫情蔓延。

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