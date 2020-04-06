富邦金控高規格防疫 今起居家辦公人數約1,100人 14:592020/04/06 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦金控為確保客戶及全體同仁健康，5日對內宣佈，針對同仁或同住親友4/2-4/5曾前往政府4/4細胞簡訊所載的11個熱門風景區/景點者(無論是否過夜)，於4/6-4/17改為居家辦公。 今天經過調查，配合此措施，富邦金控及旗下各子公司啟動居家辦公人數總計約1,100人，包含內勤同仁約300人、外勤同仁約800人。 (工商 ) #富邦金控 #居家辦公 #外勤 #高規格 #數約 也許您會感興趣 推薦閱讀 富邦金「出遊後居家辦公12天」 21:292020/04/05 財經 新光金緊急調查 連假去11處者居家辦公12天 22:342020/04/05 財經 國泰金防疫 1200位員工今起居家辦公2周 03:132020/04/06 財經 南山人壽跟進 115名員工啟動居家辦公 10:262020/04/06 財經 南山人壽115員工6日起居家辦公二週 10:122020/04/06 財經 連假去國家級警報景點應居家辦公 財長：1公股金控跟進 12:412020/04/06 財經 員工連假若赴警報11景點 一銀要求居家辦公 13:062020/04/06 財經 防破口 東森集團：到過警報11景點全數居家辦公 13:412020/04/06 財經 一銀同防疫 總行同仁曾去警示地點須居家辦公 13:412020/04/06 財經 開發、玉山金控提高防疫規格 連假出遊員工自主健康管理 14:232020/04/06 財經 財經熱門新聞 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 疫情堪比噩夢！川普喊恐死24萬人 比爾蓋茲有話要說 - 財經 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 油市打減產興奮劑！ 道瓊期指飆漲近900點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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