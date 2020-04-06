富邦金控為確保客戶及全體同仁健康，5日對內宣佈，針對同仁或同住親友4/2-4/5曾前往政府4/4細胞簡訊所載的11個熱門風景區/景點者(無論是否過夜)，於4/6-4/17改為居家辦公。

今天經過調查，配合此措施，富邦金控及旗下各子公司啟動居家辦公人數總計約1,100人，包含內勤同仁約300人、外勤同仁約800人。

(工商 )