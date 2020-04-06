疫情蔓延、經濟停滯，中小企業總會理事長李育家指出，企業是受到雙重打擊，在此非常時期，與其讓企業緩繳稅，不如將營所稅直接降為17%，還比較實惠。

他說，台灣向來以出口導向，先前疫情震央在大陸，中小企業憂心「斷鏈」，現在轉移到歐美，直接「斷單」，波及更大。最近有很多中小企業向他反應，歐美買家直接「斷單」或暫緩出貨，貨備好，無法出，等於收不到錢，再下去，真的會垮。

李育定肯定，政府在防疫同時，仍兼顧經濟，並超前部署，提出兆元紓困方案，企業很有感，申請紓困案件也高達1,500多家，金額超過250億；同時，信保核保資金也突破160億。

李育家擔心，疫情若再持續，將殃及更多產業。因此對財政部日前提出企業可緩繳或分期繳納各項稅捐，他認為，這次疫情破天荒蔓延加上全球經濟失去動能，雙重打擊，在這非常時期，何不如直接降營業稅至17%，這比較有實質意義，企業更有感，待疫情過後，經濟復甦，再調回來也不遲。同時，也可考慮調整工商用基本契約電價，減緩企業負擔。

(工商 )