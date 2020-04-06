福壽山農場種植上萬棵的蘋果樹，白裡透紅蘋果花散發出淡淡芬芳。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場藤花盛開到4中旬。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場種植上萬棵的蘋果樹，每年盛產季吸引大批遊客採果，4月中旬將迎接蘋果開花季節。場長巫嘉昌表示，滿山蘋果園將開滿白裡透紅蘋果花，散發出淡淡芬芳，邀請民眾上山享受視覺及嗅覺雙重饗宴。

場長巫嘉昌指出，因農場地理環境適合溫帶果樹生長，農場蘋果園栽種上萬棵蘋果樹，將於4月中旬至4月底進入開花期，屆時蘋果花綻放，白裡透紅花朵將布滿蘋果園，淡淡芬芳令人心曠神怡。

巫嘉昌表示，清明節後，農場將進入春季第二波花季，不同於櫻花、桃花艷麗，4月相繼盛開的紫藤花、蘋果花、五月魯冰花、虞美人花、六月貓耳葉菊等，將帶來不同的美，歡迎遊客到高山農場，享受春天繽紛的花開體驗。

福壽山農場指出，除了即將登場的蘋果花外，目前仍有櫻花可賞，綠色的御衣黃櫻現正綻放，盛開時的黃綠色花朵，猶如日本皇室衣服配色，所以有御衣之稱，當要掉落時，花蕊就開始轉桃紅色，是稀有的櫻花品種。

(中時 )