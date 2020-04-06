全國公務人員協會榮譽理事長李來希3月21日在臉書用新聞照片PO文，指有民眾「為了排隊買口罩，被車輾斃！」，遭控違反傳染病防治法等相關法規；新北地檢署日前傳喚李來希到案說明，調查後認為李來希只是引述媒體報導，並未刻意散播疫情狀況，以不起訴處分。

李來希3月在臉書張貼「口罩排隊奇觀，請大家排隊拍照存證，一起來貼往」等文章，並在文章底下留言回覆網友「如果不是為了買口罩，他就不會出門，就不會遇到死劫」，新北地檢署認為李來希涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例」、「傳染病防治法」，將其傳喚到案。

李來希到案後稱，自己只是針對口罩購買方式及分配與網友討論並提出質疑，且口罩政策屬可受公評事項，應受憲法保障之言論自由範疇，並強調自己的言論完全沒有涉及任何新冠肺炎疫情內容，堅決否認有散布謠言之嫌。

新北地檢署調查後認為，該篇文章標題及內容均未提及新冠肺炎流行疫情，同時也沒有擴大喧染疫情字句，難認違反傳染病防治法，罪證不足，因此不予起訴。

(中時電子報)