近來有國外報導指出，新冠肺炎不僅會對人傳染，恐怕已對動物造成感染力，中央流行疫情指揮中心今表示，目前已與農委會保持聯繫，根據OIE世界動物衛生組織和世衛組織的資料，目前沒有證據顯示家禽動物會直接感染新冠病毒。但寵物是沾染到病毒還是真的受到感染，這需要讓農委會等機關知道。後續會請農委會做更詳盡的評估。

(中時 )