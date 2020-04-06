動物也會染疫？指揮中心回應了 15:052020/04/06 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 近來有國外報導指出，新冠肺炎不僅會對人傳染，恐怕已對動物造成感染。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近來有國外報導指出，新冠肺炎不僅會對人傳染，恐怕已對動物造成感染力，中央流行疫情指揮中心今表示，目前已與農委會保持聯繫，根據OIE世界動物衛生組織和世衛組織的資料，目前沒有證據顯示家禽動物會直接感染新冠病毒。但寵物是沾染到病毒還是真的受到感染，這需要讓農委會等機關知道。後續會請農委會做更詳盡的評估。 (中時 ) #動物 #農委會 #沾染到 #受到感染 #染疫 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 美羅斯福號染疫 病毒究竟從哪來 04:092020/04/02 焦點新聞 羅斯福號百人染疫 請求撤離遭拒 04:102020/04/02 國際大事 照完肺部CT才驚覺女嬰染疫 44名醫護人員被隔離 12:232020/04/02 國際 這家航空公司驚爆要求機師隱瞞染疫 22:412020/04/04 國際 老虎吃人？杭州野生動物世界：假的 09:502020/04/05 兩岸 她染疫4天說不出話 醫憂腦壞死：非死即重傷 12:002020/04/05 生活 病毒在鈔票銅板可活5hr 店員沒洗手恐染疫 20:522020/04/05 生活 村田染疫 MLCC供應添變數 04:102020/04/06 財經要聞 下屬接機染疫 觀光局長調參事 01:212020/04/06 政治要聞 《經濟》餐飲業染疫 前2月營業額增幅創17年低點 13:582020/04/06 財經 生活熱門新聞 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 生活 冷空氣發威 氣象局：濕冷到周四 這天最凍 - 生活 家裡比外面還危險！專家曝：這行為染疫風險最高 - 生活 高雄為何0本土感染？網揭這習慣是關鍵 - 生活 赴美探親返台後確診 30多歲女成彰化第18例 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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