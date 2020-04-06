中央流行疫情指揮中心日前宣布，4月9日起，小孩口罩由7天5片增為14天10片；大人口罩由7天3片增為14天9片。對此，國民黨立委蔣萬安表示，是他建請指揮中心研議，然而，這番話卻被酸是在收割。對此，台北市議員王鴻薇提及蔣萬安的此事等兩事，直呼「傻眼」。她感嘆表示，不是說防疫期間大家團結一致嗎？在野黨敢稱有政績就是不要臉嗎？

王鴻薇在臉書指出，蔣萬安和國民黨在粉絲專頁分別向支持者報告爭取購買口罩數量增加，以及開放對海外親友寄口罩獲得實現。未料，卻被綠營側翼網站以「不要臉」辱罵，綠媒也以遭網友狠嗆邀功來羞辱。

不是說防疫期間大家團結一致嗎？王鴻薇認為，在野黨提出建言，獲得行政單位的採納，一句話也不能吭嗎？在野黨膽敢說自己有政績，立刻就要鬥到你閉嘴嗎？

王鴻薇感嘆表示，防疫期間各行政單位的辛苦大家都很感謝。所有執行本來權利就在行政單位，但是在野黨本於監督和建言責任提出建議，這本來就是民主政治常態，難道這也叫不要臉？這叫收割嗎？

(中時電子報)